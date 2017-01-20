Радио Крым.Реалии: Как крымские музеи борются за «скифское золото»

В утреннем эфире Радио Крым.Реалии говорят о решении крымских музеев обжаловать постановление окружного суда Амстердама о передаче коллекции «скифского золота» в Киев. Апелляция из аннексированного Крыма уже в суде, а на материковой Украине уверены в возвращении экспонатов до конца 2017 года. Какие шансы крымских музеев обжаловать приговор? Что будет с выставкой в случае возвращения на материк?

На эти вопросы ответит директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин, руководитель Центра исследования историко-культурного наследия НАН Украины Сергей Кот и первый заместитель министра информационной политики Эмине Джеппар. Ведущий – Максим Кошелев.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.