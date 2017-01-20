В Пентагоне сообщают об убийстве одного из лидеров «Аль-Каиды» в Сирии

Военные США сообщают об убийстве одного из лидеров группировки «Аль-Каида» во время авиаударов у сирийского города Идлиб 17 января.

19 января, в Пентагоне идентифицировали погибшего как Мохаммада Хабиба Буссадуна ат-Тунисе, гражданина Туниса и «лидера зарубежных операций».

По сообщению Пентагона, «он связан с планированием нападений на Западе».

Мохаммад Хабиб Буссадун ат-Тунисе прибыл в Сирию в 2014 году. До этого он несколько лет провел в Европе и на Ближнем Востоке, где имел тесные связи с экстремистами, отметили в Пентагоне.