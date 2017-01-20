Аксенов назвал Крым союзником «ДНР» и «ЛНР»

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов назвал аннексированный Крым союзником группировок «ДНР» и «ЛНР» в деле сохранения единого духовного пространства. Об этом он сказал в ходе встречи с главой группировки «ЛНР» Игорем Плотницким, сообщает пресс-служба правительства Крыма.

«Крымчане переживают за вас – «ДНР» и «ЛНР». С точки зрения тех целей, задач, которые вы ставите по сохранению духовного пространства, мы ваши союзники и друзья», – сказал Аксенов.

В ответ на это Плотницкий сравнил события Крымской весны с Переяславской радой.

«Хоть Переяславская рада прошла уже больше 360 лет назад, тот подвиг, который был совершен тогда, Крым совершил в 2014 году. В какой-то степени вы преемники этого, потому что и с вас началось воссоединение Российской империи. Мы тоже стремимся вернуться домой, к нам – в русский мир», – сказал Плотницкий.

Лидеры группировок «ЛНР» и «ДНР» Игорь Плотницкий и Александр Захарченко посетили празднование 363-ой годовщины Переяславской Рады в Симферополе. Накануне сообщалось, что главы группировок «ЛНР» и «ДНР» прибыли в Крым по приглашению «Русской общины полуострова». В Украине группировки «ЛНР» и «ДНР» считаются террористическими организациями.

После российской аннексии Крыма на Донбассе продолжается вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».