Россия угрожает ответить на блокирование в Facebook контента телеканала RT

Российские власти предупредили, что могут принять меры в ответ против американских СМИ и социальных сетей, если дальше будет ограничиваться доступ поддерживаемого российским государством телеканала RT (Russia Today) к отдельным функциям сети Facebook.

С таким заявлением «Роскомнадзор», российский контрольный орган в области телекоммуникаций, выступил 19 января. Это произошло после того, как телеканал RT сообщил, что получил уведомление о блокировке до конца дня 21 января размещение контента на своей странице в Facebook.

Телеканал указал, что жалоба на RT, которая могла стать причиной блокировки, была представлена во время показа итоговой пресс-конференции 44-го президента США Барака Обамы и это может сделать невозможным трансляцию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Также телеканал RT предположил, что к блокированию причастна совместная телесеть американских вещателей Радио Свобода/Радио Свободная Европа и «Голос Америки», которая называется «Настоящее время». В телесети «Настоящее время» уже опровергли свою причастность к инциденту.

Социальная сеть Facebook позднее 19 января заявила, что доступ RT ко всем функциям полностью восстановлен. Также в Facebook добавили, что временная блокировка не была связана с какими-то внешними факторами или событиями.