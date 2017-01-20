Музейный фонд аннексированного Крыма пополнился 908 историческими артефактами, которые были изъяты по решению суда соседней России из незаконного оборота и возвращены государству. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю министерства культуры Крыма со ссылкой на слова министра Арины Новосельской.

«Они обязательно будут представлены широкой публике и займут достойное место в коллекциях наших учреждений, воссоздавая атмосферу, колорит ушедших эпох и соединяя народы, поколения, эпохи нашего Крыма в единое целое с мировым культурным пространством», – отметила Новосельская.

По ее словам, передача полуострову ценностей является результатом проводимой правительством соседней России политики по пресечению несанкционированного оборота предметов культурного наследия и попыток их незаконного вывоза за пределы страны.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил вернуть экспонаты выставки «Крым: золото и тайны Черного моря», привезенные на выставку в музей Алларда Пирсона из музеев Крыма еще до оккупации полуострова, украинскому государству. Представители крымских музеев дали знать, что обжалуют это решение. В Киеве ожидают, что экспонаты вернутся в Украину до конца следующего года, после завершения всех разбирательств. Как заявляли ранее в Киеве, эти экспонаты в будущем вернут в Крым после деоккупации полуострова.

После аннексии Крыма украинские власти заявили, что артефакты являются не собственностью музеев, а принадлежат государству Украина. В свою очередь крымские музеи настаивали, чтобы ценности вернули им. При этом музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

Четыре крымских музея подали в суд Амстердама коллективный иск к музею Алларда Пирсона, в котором потребовали вернуть коллекцию в Крым.