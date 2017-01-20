Избранный президент США обещает объединить страну

Избранный президент США Дональд Трамп 19 января, в Вашингтоне пообещал объединить нацию и одновременно в корне изменить политику Вашингтона, в частности, в вопросах изменения климата, иммиграции, международных торговых сделок и развития энергетики.

«Мы собираемся объединить нашу страну. Мы будем делать то, что не было сделано для нашей страны на протяжении многих десятилетий», – сказал Трамп многотысячной толпе своих сторонников перед мемориалом Линкольна в Вашингтоне.

Помощники Трампа сказали, что его первые часы в офисе будут отмечены действиями, а не словами или красочными речами.

«Трамп является человеком действия, а не слова, и вы услышите это завтра», – сказал Келлиенн Конвей, которая начинает работать в должности советника Белого дома. По ее словам, речь инаугурации Трампа, которая будет произнесена в полдень по вашингтонскому времени 20 января, станет «элегантной, красивой, мощной и короткой».

Как заявили помощники Трампа, некоторые из указов 45-го президента, как ожидается, будут опубликованы в течение нескольких часов после принесения им присяги.

В пятницу, 20 января, вступает в должность избранный президент США Дональд Трамп. Церемония инаугурации пройдет в 12:00 (20:00 по крымскому времени, 19:00 по киевскому времени).

Крым.Реалии будут вести прямую трансляцию с церемонии инаугурации Дональда Трампа. Ее можно будет посмотреть на сайте, на странице в Фейсбук, а также на YouTube-канале Крым.Реалии в 20:00 по крымскому времени (19:00 по киевскому). Также во второй половине дня на сайте Крым.Реалии будет вестись живой блог о процедуре передачи президентской власти в США и реакции в Крыму и мире.