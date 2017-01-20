Власти Ялты подадут в суд на подрядчика за некачественный ремонт культурного центра

Подконтрольная Кремлю администрация Ялты планирует подать иск в суд на подрядную организацию за некачественный ремонт городского центра культуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ялты.

«Администрация города Ялты и непосредственно заказчик работ по данному объекту – управление капитального строительства ведет претензионную работу. В ближайшее время будет подан иск в суд для возмещения ущерба. Кроме того, мы занесем данную организацию в «черный» список Крыма, чтобы исключить в дальнейшем подобные факты невыполнения своих обязательств», – сказал начальник управления капстроительства администрации Александр Клецко.

Как сообщается, контракт с подрядчиком, фирмой ООО «Крымстроймонтаж», был заключен в декабре 2015 года. Из бюджета Ялты на ремонт кровли центра культуры было выделено 8 млн рублей.

В 2016 году был осуществлен капитальный ремонт кровли здания. Однако по вине подрядной организации кровля продолжает течь, и после каждого дождя сотрудникам учреждения приходится выносить ведра с водой, отмечают в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Ялте приступили к ремонту инфекционного отделения Ялтинской городской больницы №2. Начали ремонт с замены оконных блоков лечебного корпуса инфекционного отделения и капитального ремонта кровли в противотуберкулезном отделении больницы.