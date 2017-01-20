Roshen заявляет об остановке фабрики в российском Липецке

В корпорации Roshen заявляют об остановке работы Липецкой кондитерской фабрики в России.

Как сообщает пресс-служба компании, это решение было принято из-за экономических и политических причин.

«С 2013 года производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в 3 раза. Причины – и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции Roshen на территорию России, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации через продажу продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательной способности населения», – говорится в заявлении.

В корпорации отмечают, что полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланирована на апрель 2017 года.