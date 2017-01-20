США освободили последнего российского узника Гуантанамо

Соединенные Штаты сообщают об освобождении из тюрьмы Гуантанамо на Кубе последнего гражданина России. Министерство обороны США объявило 19 января, что танцор балета Красной армии Равиль Мингазов был передан Объединенным Арабским Эмиратам вместе с двумя другими заключенными Гуантанамо.

В целом в Гуантанамо за все время были заключены девять граждан России.

49-летний Мингазов был захвачен в Пакистане и провел более 14 лет в следственном изоляторе. Власти США обвинили его в участии в вооруженной борьбе на стороне талибов против Северного альянса в Афганистане.

Мингазов, который отрицает свою причастность к терроризму, никогда не был обвинен в одном преступлении. Совет США по условно-досрочному освобождению решил в июле 2016 года, что он должен выйти на свободу.