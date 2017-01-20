В Крыму отмечают 26-ю годовщину референдума по воссозданию Крымской автономии

В Крыму 20 января отмечают 26-ю годовщину референдума по воссозданию Крымской автономии. После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года этот день объявлен на полуострове праздником и назван «Днем Республики Крым».

Как сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Крыма, назначенный глава Сергей Аксенов и председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов поздравили крымчан с «Днем Республики». В парламенте состоялось торжественное собрание, посвященное празднику.

«Духовно, культурно, ментально Крым всегда оставался частью России. Вместе мы преодолеем любые трудности и решим все задачи», – отметил Аксенов.

Константинов в свою очередь отметил значение гражданской позиции крымчан. «Крым 20 января 1991 года выбрал гражданский мир! Выбрал раз и навсегда», – заявил он.

В то же время в Украине премьер-министр страны Владимир Гройсман на своей странице в Фейсбуке поздравил украинцев с Днем Автономной Республики Крым.

«В этот день – 20 января 1991 года большинство крымчан на общекрымском референдуме высказались за восстановление Крымской автономии, что предопределило статус Крыма в составе Украины. Крым есть и будет украинским. Крым – это Украина!» – написал премьер-министр.

Общественная организация «Крымская диаспора» в пятницу, 20 января, проведет вечер «Любим Крым», посвященный Дню республики Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».