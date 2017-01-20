Симферопольский депутат считает, что Трампу необходимо посетить города Крыма

Севастополь, Ялта, Симферополь, Керчь – таким видит маршрут избранного президента США Дональда Трампа по Крыму депутат подконтрольного Кремлю Симферопольского городского совета Крыма от КПРФ Степан Кискин. По мнению крымского депутата, Трамп должен признать принадлежность полуострова к России, такое событие должно произойти на «второй Ялтинской конференции».

«Севастополь – город русской славы, посетить обязательно, как пить дать. Дворец этот в Ялте, где происходили все события, где Ялтинская конференция была, Симферополь обязательно проездом, как это Черчилль делал в свое время. Не помешало бы ему посетить и город-герой Керчь, где мост строится, где идет грандиозная стройка. Думаю, программа должна быть грандиозная и такой визит был бы интересен всем», – сказал Кискин в комментарии Крым.Реалии.

В начале ноября 2016 года Степан Кискин написал письмо новоизбранному президенту США Дональду Трампу с приглашением посетить Крым и признать нынешний статус полуострова. Ответа депутат пока не получил, он связывает это с «саботажем послов США» против нового президента. Кискин также рассказал Крым.Реалии о намерении поздравить новоизбранного президента США со вступлением в должность после инаугурации.

В пятницу, 20 января, вступает в должность избранный президент США Дональд Трамп. Церемония инаугурации пройдет в 12:00 (20:00 по крымскому времени, 19:00 по киевскому времени).

Крым.Реалии будут вести прямую ретрансляцию с церемонии инаугурации Дональда Трампа. Ее можно будет посмотреть на сайте, на странице в Фейсбук, а также на YouTube-канале Крым.Реалии в 20:00 по крымскому времени (19:00 по киевскому). Также во второй половине дня на сайте Крым.Реалии будет вестись живой блог о процедуре передачи президентской власти в США и реакции в Крыму и мире.

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