Чубаров призывает ускорить превращение Крыма в Крымскотатарскую республику

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Рефат Чубаров призывает президента Петра Порошенко и правительство Украины созвать конституционную комиссию для подготовки изменений в Конституцию относительно превращения Крыма в Крымскотатарскую Автономную Республику.

«Я снова призываю президента Украины и правительство как можно скорее созвать конституционную комиссию, чтобы начать работу по внесению изменений в раздел 10 Конституции Украины «Автономная Республика Крым». Мы должны превратить Автономную Республику Крым в Крымскотатарскую Автономную Республику как неотъемлемую составную часть Украины», – сказал Чубаров на заседании парламента.

Он напомнил, что 26 лет назад, 20 января, состоялся общекрымский референдум по восстановлению автономии Крыма, ликвидированной в 1945 году в связи с депортацией крымскотатарского народа.

Конституционная комиссия является специальным вспомогательным органом при президенте Украины, созданным с целью выработки согласованных предложений по изменениям в Конституцию. Сейчас в Конституции Украины указывается, что Автономная республика Крым является неотъемлемой составной частью Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. Страны Запада также не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».