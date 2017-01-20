Пограничники обнаружили на админгранице с Крымом 1600 поддельных акцизных марок на алкоголь

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины на контрольном пункте въезда-выезда «Каланчак» обнаружили 1600 поддельных акцизных марок на алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«На контрольном пункте въезда-выезда «Каланчак» пограничники совместно с представителями фискальной службы остановили для дополнительной проверки автомобиль «Фольксваген», который ехал из Крыма. При осмотре авто выяснилось, что гражданин Украины перевозил в иномарке 1600 акцизных марок на алкогольную продукцию под маркировкой Донецкой области», – говорится в сообщении.

После проверки оказалось, что акцизные марки поддельные и напечатаны на струйном принтере.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. Крым объявлен временно оккупированной территорией.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».