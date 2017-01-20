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Сергей Шувайников: Трамп должен признать «выбор народа Крыма»

Сергей Шувайников

Сергей Шувайников

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Депутат подконтрольного Кремлю парламента Крыма, председатель «Конгресса русских общин Крыма» Сергей Шувайников считает, что первыми шагами новоизбранного президента США Дональда Трампа должен стать пересмотр «деятельности предыдущего президента», после – определять приоритеты. Среди направлений деятельности Трампа – «признать выбор народа Крыма, который сделан в марте 2014 года» и дать возможность американским компаниям работать в Крыму. Таким мнением поделился Шувайников в комментарии Крым.Реалии 20 января.

«Он (Трамп – КР) будет искать пути как де-юре или де-факто ликвидировать негативные последствия, которые были до него. Я не думаю, что при Трампе отношение к Крыму станет хуже, но на положительное стоит надеяться, поскольку определенные заявления в ходе предвыборной кампании дают такие надежды», – отметил крымский депутат.

По его мнению, жизнь крымчан не зависит от Трампа или санкций, положение в Крыму определяет возможность освоения средств и труд жителей полуострова.

«Трамп может дать возможность де-факто своим американским компаниям работать на территории Крыма и зарабатывать деньги. Мы понимаем, что американская политика и экономика держится на том, чтобы получить доход в любой точке мира. Естественно, если они теряют Крым, теряют интересы определенные группы компаний в Америке. Трамп постарается нивелировать негатив, который был при Бараке Обаме, и предоставить возможность компаниям желающим вкладывать свои деньги в Крым. Я в этом не сомневаюсь», – добавил Шувайников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

В пятницу, 20 января, вступает в должность избранный президент США Дональд Трамп. Церемония инаугурации пройдет в 12:00 (20:00 по крымскому времени, 19:00 по киевскому времени).

Крым.Реалии будут вести ретрансляцию с церемонии инаугурации Дональда Трампа. Ее можно будет посмотреть на сайте, на странице в Фейсбук, а также на YouTube-канале Крым.Реалии в 20:00 по крымскому времени (19:00 по киевскому). Также во второй половине дня на сайте Крым.Реалии будет вестись живой блог о процедуре передачи президентской власти в США и реакции в Крыму и мире.

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