Сергей Шувайников: Трамп должен признать «выбор народа Крыма»

Депутат подконтрольного Кремлю парламента Крыма, председатель «Конгресса русских общин Крыма» Сергей Шувайников считает, что первыми шагами новоизбранного президента США Дональда Трампа должен стать пересмотр «деятельности предыдущего президента», после – определять приоритеты. Среди направлений деятельности Трампа – «признать выбор народа Крыма, который сделан в марте 2014 года» и дать возможность американским компаниям работать в Крыму. Таким мнением поделился Шувайников в комментарии Крым.Реалии 20 января.

«Он (Трамп – КР) будет искать пути как де-юре или де-факто ликвидировать негативные последствия, которые были до него. Я не думаю, что при Трампе отношение к Крыму станет хуже, но на положительное стоит надеяться, поскольку определенные заявления в ходе предвыборной кампании дают такие надежды», – отметил крымский депутат.

По его мнению, жизнь крымчан не зависит от Трампа или санкций, положение в Крыму определяет возможность освоения средств и труд жителей полуострова.

«Трамп может дать возможность де-факто своим американским компаниям работать на территории Крыма и зарабатывать деньги. Мы понимаем, что американская политика и экономика держится на том, чтобы получить доход в любой точке мира. Естественно, если они теряют Крым, теряют интересы определенные группы компаний в Америке. Трамп постарается нивелировать негатив, который был при Бараке Обаме, и предоставить возможность компаниям желающим вкладывать свои деньги в Крым. Я в этом не сомневаюсь», – добавил Шувайников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

В пятницу, 20 января, вступает в должность избранный президент США Дональд Трамп. Церемония инаугурации пройдет в 12:00 (20:00 по крымскому времени, 19:00 по киевскому времени).

Крым.Реалии будут вести ретрансляцию с церемонии инаугурации Дональда Трампа. Ее можно будет посмотреть на сайте, на странице в Фейсбук, а также на YouTube-канале Крым.Реалии в 20:00 по крымскому времени (19:00 по киевскому). Также во второй половине дня на сайте Крым.Реалии будет вестись живой блог о процедуре передачи президентской власти в США и реакции в Крыму и мире.

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