Стэнфордский университет объявил о специальной программе для украинцев под названием Ukrainian Emerging Leaders Program.

Заявки на участие будут принимать до 15 февраля 2017 года. Из всех кандидатов университет отберет трех участников, которые поедут в Кремниевую долину уже в сентябре этого года и будут учиться в течение 10-ти месяцев. Размер стипендии – 70 000 долларов.

Программа, которую инициирует Центр демократии, развития и верховенства права учебного заведения, нацеленная на политиков, юристов, предпринимателей и руководителей общественных организаций.

Кандидаты должны соответствовать следующим критериям – украинское гражданство и планы вернуться в Украину после завершения программы, возраст не меньше 28 лет, иметь достижения в области демократии, развития и верховенства права, иметь не менее 5 лет опыта работы и владения достаточным уровнем английского.

Обучение по этой программе будет проходить с сентября 2017 по июнь 2018 года.