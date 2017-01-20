В Украине арестовали родственника умершего президента Узбекистана Каримова

Украинский суд решил арестовать родственника умершего президента Узбекистана Ислама Каримова, разыскиваемого Ташкентом по подозрению в растрате сотен миллионов долларов.

В Соломенском суде Киева Радiо Свобода 20 января сообщили, что этот суд приказал арестовать 33-летнего гражданина Узбекистана Акбарали Абдуллаева.

По сообщению, при задержании Абдуллаева на прошлой неделе в аэропорту «Жуляны» в Киеве у него обнаружили паспорта Узбекистана и Доминиканской Республики.

Сейчас продолжается рассмотрение вопроса о его экстрадиции в Узбекистан.

Абдуллаева, который является племянником вдовы Каримова Татьяны Каримовой, в Ташкенте обвиняют в растрате и финансовом мошенничестве в 2014 году.

О том, когда и как он покинул Узбекистан, пока неизвестно.