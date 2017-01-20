Заместителя главы Госкомветеринарии Крыма уволили «в связи с утратой доверия»

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов уволил первого заместителя председателя Государственного комитета ветеринарии полуострова Ивана Гуренко связи с утратой доверия.

Соответствующий указ Аксенова опубликован на сайте подконтрольного Кремлю правительства Крыма 20 января.

Как следует из документа, решение принято в соответствии с законом о государственной службе, докладом Комитета по противодействию коррупции о результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных госслужащим.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».