Российская прокуратура Крыма: завод «Титан» не выплатил 49 млн рублей налога

Крымский завод «Титан» обязали выплатить 49 млн рублей «экологического налога» по решению подконтрольного Кремлю суда Армянска. Об этом сообщает пресс-служба российской прокуратуры Крыма.

«Установлено, что ООО «Титановые инвестиции» не в полном объеме осуществлялись платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Сумма средств, подлежащих уплате и невнесенных в бюджет, составляет 49 млн рублей», – говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, Армянский городской суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

«Во исполнение решения суда по иску прокурора Армянска ООО «Титановые инвестиции» уплатило 18 млн рублей «экологического налога». Это составляет больше трети суммы невнесенных в бюджет платежей за негативное воздействие на окружающую среду», – подчеркнули в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, что «ответчик уже начал исполнять решение суда, внесение им платежей в полном объеме».

Завод «Крымский титан» начал работу еще в 1971 году, а в начале 2000-х перешел под контроль компании Groop DF Дмитрия Фирташа. Главным направлением предприятия является производство диоксида титана – вещества, которое применяется в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих других отраслях.

В 2014 году, после аннексии Крыма Россией, Дмитрий Фирташ изменил структуру управления заводом. В октябре Groop DF передала ЧАО «Крымский титан» российскому дочернему предприятию ООО «Титановые инвестиции». В 2015 году ЧАО «Крымский титан» было переименовано в «Юкрейниан кемикал продактс».