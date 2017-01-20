Сотни тысяч людей собираются в Вашингтоне на инаугурацию Трампа

Сотни тысяч людей собираются в Вашингтоне, чтобы праздновать или протестовать по случаю инаугурации Дональда Трампа, который 20 января будет приведен к присяге как сорок пятый президент США.

На официальную церемонию прибудут президент Барак Обама и первая леди Мишель Обама. Ожидается, что приедет и чета Клинтонов – бывший президент Билл Клинтон и соперница Трампа на выборах от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Кроме того, на инаугурации будут присутствовать члены Конгресса, при этом более полусотни конгрессменов от Демократической партии решили церемонию бойкотировать.

Как ожидается, всего в Вашингтон должны приехать до 900 тысяч человек. В связи с этим усилены меры безопасности.

Ожидается, что «Марш женщин» соберет 20 января около 200 000 участников. Организаторы будут выступать за расовое и гендерное равенство, доступное здравоохранение, избирательное право и право на аборты. Оппоненты новоизбранного президента считают, что теперь все это окажется под угрозой.

Поддержку Дональду Трампу будет демонстрировать группа мотоциклистов «Байкеры за Трампа» – у них будет ралли после церемонии и перед парадом. Их акция не будет столь многочисленной, как «Марш женщин».

Выступая перед своими сторонниками 19 января в Вашингтоне, Трамп пообещал «объединить страну» и одновременно в корне изменить политику Вашингтона, в частности, в вопросах изменения климата, иммиграции, международных торговых сделок и развития энергетики.

Между тем, в Нью-Йорке знаменитости и политики присоединились к тысячам протестующих, чтобы выразить свои опасения по поводу избранного президента.

Радiо Свобода будет транслировать церемонию инаугурации на YouTube канале, начиная с 17:50 по киевскому времени. Событие будет комментировать корреспондент Радiо Свобода.