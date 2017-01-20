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В России полиция задержала 30 строителей, хотевших жаловаться на невыплату зарплаты

Строительные работы в Москве, архивное фото

Строительные работы в Москве, архивное фото

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В столице России Москве 20 января полиция задержала около 30 строителей, который направлялись в трудовую инспекцию с коллективной жалобой по поводу невыплаты зарплат в компании «Горизонт».

Портал ОВД-Инфо со ссылкой на активиста Александра Зимбовского, сообщает, что всех задержанных отвезли в ОВД «Орехово-Борисово Южное».

Как уточнила активистка Елена Сидоренко, рабочих встретили у Трудовой инспекции наряды полиции и потребовали предъявить документы. Однако на месте полицейские отказались смотреть предъявленные паспорта и увезли людей в отделение, чтобы «пробить по базе».

Всего забрали 27 человек. Оставшихся двоих в итоге пустили в Трудовую инспекцию, сообщила активистка.

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