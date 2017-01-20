Политика США в отношении Крыма кардинально не поменяется – Джемилев

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев не ожидает от назначенного президента США Дональда Трампа решительных действий во внешней политике в первые дни президентства. При этом Джемилев отмечает, что отношение к крымскому вопросу со стороны США вряд и изменится.

«В ходе избирательной кампании он (Дональд Трамп – КР) говорил вещи, с нашей точки зрения весьма абсурдные. Мы будем исходить из того, что он не осведомлен о сути вопроса и, видимо, скорректирует свою точку зрения. Все мы тоже ждем, что он скажет по этому поводу. Но я не думаю, что будет кардинально меняться политика Соединенных Штатов в отношении оккупации Крыма, в отношении Украины», – сказал Джемилев в комментарии Крым.Реалии.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

В пятницу, 20 января, вступает в должность избранный президент США Дональд Трамп. Принятие присяги и торжественная речь начнется в 12:00 (20:00 по крымскому времени, 19:00 по киевскому времени). 19 января он прибыл в Вашингтон.