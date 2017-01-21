В «Крымавтодоре» утверждают, что автопарк пополнился новыми машинами

В «Крымавтодоре» утверждают, что предприятие обновило парк дорожных машин. Как сообщает 20 января сайт подконтрольного России «Крымавтодора», у предприятия появились два погрузчика и два трактора.

Как сообщается, машины приобретены по договору лизинга и предназначены для работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования в летний и зимний периоды.

Ранее сообщалось, что в декабре «Крымавтодор» получил пять единиц комбинированной дорожной машины ЭД-405В1на базе автомобиля-самосвала КамАЗ-6520 грузоподъемностью 20 тонн.

В начале декабря подконтрольное Кремлю министерство транспорта Крыма сообщало, что отслеживает деятельность предприятия «Крымавтодор», которое ответственно за содержание дорог в зимний период.