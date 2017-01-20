В Крыму ждут делегацию УЕФА

В Крыму ожидают приезда делегации Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) в конце января – начале февраля текущего года. Об этом сообщает 20 января«рупор» крымского правительства Крыма «Крыминформ» со ссылкой на президента Крымского футбольного союза Юрия Ветоху.

«Мы ждем их с ответным визитом. Они сказали, что это будет в конце января – начале февраля этого года», – сказал Ветоха и добавил, что №последняя неформальная встреча представителей Крымского футбольного союза с делегацией УЕФА произошла 26 ноября прошлого года в Казани во время жеребьевки Кубка Конфедераций-2017».

Юрий Ветоха отметил, что одной из главных тем для обсуждений с УЕФА будет «проблема трансфертных сертификатов, с которой сталкиваются крымские футболисты».

По его словам, крымские футболисты в возрасте с 14 до 18 лет «уже получили право выступать в общероссийских соревнованиях». Однако будет ли действовать это разрешение для этих же спортсменов по достижении 18-летнего возраста, пока не понятно.

Крымский футбольный союз, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года. Штаб-квартира союза находится в Симферополе.

В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. При содействии УЕФА в 2015 году создан Крымский футбольный союз. Штаб-квартира союза располагается в Симферополе.

Новый президент УЕФА Александер Чеферин накануне заявил, что позиция УЕФА относительно запрета проведения официальных футбольных соревнований в аннексированном Россией Крыму будет неизменной.