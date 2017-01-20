Гимн США на инаугурации Дональда Трампа исполнит певица украинского происхождения

Певица с украинскими корнями Жаклин Мария Иванко споет гимн на инаугурации президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января, сообщает Радiо Свобода.

Украинские медиа сообщают, что Трамп персонально звонил менеджеру певицы, чтобы пригласить ее на роль исполнительницы гимна.

16-летняя Иванко поет сопрано и стала известна в США после шоу талантов America's Got Talent.

В 10-летнем возрасте певица исполнила песню во время зажжения огней на главной елке США с президентом Бараком Обамой.

В возрасте 11 лет Джеки Иванко пела на благотворительном мероприятии Дональда Трампа.

Сотни тысяч людей собираются в Вашингтоне, чтобы праздновать или протестовать по случаю инаугурации Дональда Трампа, который 20 января будет приведен к присяге как сорок пятый президент США.

Радiо Свобода будет транслировать церемонию инаугурации на YouTube канале, начиная с 17:50 по киевскому времени. Событие будет комментировать корреспондент Радiо Свобода.