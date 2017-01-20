Радио Крым.Реалии. Автономия раздора

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии 20 января говорят о годовщине Всекрымского референдума 1991 года по вопросу воссоздания Крымской АССР.

Какие предпосылки были для восстановления крымской автономии, какую роль сыграл особый статус Крыма во время аннексии и каким должен быть полуостров после деоккупации? ​На эти вопросы ответит член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев. Ведущий программы – Виталий Портников.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.