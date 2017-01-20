Песков о закрытии Roshen в Липецке: фабрика могла бы продолжать работу

Представитель российского президента Дмитрий Песков заявляет, что фабрика Roshen в Липецке могла бы продолжать работу, но «это решение владельцев».

«Это решение владельцев, вы знаете, что работа там проводилась и президент делал заявления по этому поводу. Компания могла бы продолжать работу, но если акционеры принимают такое решение – это их суверенное решение», – сказал Песков.

В корпорации Roshen 20 января сообщили об остановке работы Липецкой кондитерской фабрики в России.

Как сообщает пресс-служба компании, это решение было принято из-за экономических и политических причин. Как отметили в пресс-службе, с 2013 года производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в 3 раза.

Среди причин снижения производства называют резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции Roshen на территорию России, активную дискредитацию деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, давление органов власти в ряде регионов на торговые организации через продажу продукции Липецкой кондитерской фабрики и снижение общего уровня покупательной способности населения.

В корпорации отмечают, что полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланирована на апрель 2017 года.