Крымчан приговорили к 17 и 19 годам тюрьмы за убийство предпринимателя

В Крыму двух местных жителей признали виновными в убийстве предпринимателя, сообщает 20 января пресс-служба управления российского Следкома по Крыму.

В ведомстве отметили, что суд признал представленные следствием доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

«В ночь с 1 на 2 ноября 2015 года двое жителей республики с целью хищения имущества предпринимателя пришли к нему в квартиру, где один из них нанес несколько ножевых ранений по телу потерпевшего. От полученных ранений предприниматель скончался. После чего они похитили у потерпевшего ценности и скрылись с похищенным на его автомобиле марки BMW X5, причинив потерпевшему ущерб на общую сумму более 2,5 млн. рублей», – говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, в ходе расследования уголовного дела был выявлен еще один факт, –1 ноября 2015 года с целью совершения хищения имущества у предпринимателя, обвиняемые попросили местного жителя, занимающегося частным извозом, довезти их до Симферополя. По пути в город они пытались угнать автомобиль водителя марки Volkswagen Passat. Однако мужчина оказал активное сопротивление, и преступникам пришлось скрыться.

Суд назначил наказание в виде 19 и 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.