Крым.Реалии показывают в прямом эфире инаугурацию президента США Трампа на русском языке

Вечером 20 января Крым.Реалии ведут в прямом эфире ретрансляцию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Трансляцию с синхронным переводом на русском языке осуществляет «Голос Америки», смотреть ретрансляцию можно на канале YouTube Крым.Реалии.

В 19.00 по киевскому времени (20.00 по крымскому) начнется ретрансляция официального принесения Дональдом Трампом клятвы президента США на странице Крым.Реалии в социальной сети Фейсбук.

В пятницу, 20 января, вступает в должность избранный президент США Дональд Трамп. Принятие присяги и торжественная речь начнется в 12:00 (20:00 по крымскому времени, 19:00 по киевскому времени). 19 января он прибыл в Вашингтон.

Сотни тысяч людей собираются в Вашингтоне, чтобы праздновать или протестовать по случаю инаугурации Дональда Трампа, который 20 января будет приведен к присяге как сорок пятый президент США.