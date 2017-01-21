Частные школы Крыма не спешат получать российские лицензии – Гончарова

Частные школы Крыма не спешат получать российские лицензии, об этом сообщает 20 января пресс-служба подконтрольного России Министерства образования, науки и молодежи Крыма.

«К большому сожалению в управление Рособранадзора не активно обращаются частные образовательные организации. Да, срок проведения процедуры лицензирования и аккредитации продлен до 01 сентября 2018 года, но тем не менее активная позиция частных учебных заведений для нас важна, так как это общая сфера образования Крыма» – подчеркнула глава крымского министерства Наталья Гончарова.

Она добавила, что ранее частные учебные заведения не имели своих правоустанавливающих документов, и сейчас они работают над их получением.

В ведомстве отметили, что, по состоянию на 20 января лицензии имеют более 80% крымских школ, а документы на процедуру аккредитации подали более 60 школ. Лицензии также получили 58% дошкольных учреждений, 34% учреждений дополнительного образования и 92% учреждения среднего профессионального образования.

В аннексированном Крыму при проведении процедуры аккредитации крымских школ на соответствие образовательным стандартам соседней России эксперты будут использовать информацию со школьных сайтов. В связи с этим крымское министерство образования обязало все крымские школы обеспечить ведение и полноценное наполнение своих официальных сайтов.