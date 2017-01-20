Власть Украины надеется на эффективное сотрудничество с новой администрацией США

Президент Украины Петр Порошенко 20 января отметил, что Украина надеется на продолжение эффективного сотрудничества с новой Администрацией президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, сообщает пресс-служба украинского президента.

«Мы надеемся на продолжение эффективной кооперации между Украиной и США, поддержку трансатлантического единства»,– сказал Порошенко, отвечая на вопросы иностранных СМИ относительно ожиданий от новой Администрации США.

Президент Украины еще раз подчеркнул, что незаконной аннексией Крыма и агрессией на Востоке Украины Россия нарушила поствоенную глобальную систему безопасности, которая основана на системе Совета безопасности ООН.

Глава государства подчеркнул, что в существующей ситуации НАТО является единственным механизмом по поддержанию безопасности.

«Продуктивное сотрудничество, включая сотрудничество в сфере безопасности и оборонной сфере, являются чрезвычайно важными для Украины и глобальной безопасности», – отметил Петр Порошенко.

В пятницу, 20 января, вступает в должность избранный президент США Дональд Трамп. Принятие присяги и торжественная речь начнется в 12:00 (20:00 по крымскому времени, 19:00 по киевскому времени). 19 января он прибыл в Вашингтон.

Вечером 20 января Крым.Реалии ведут в прямом эфире ретрансляцию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Трансляцию с синхронным переводом на русском языке осуществляет «Голос Америки», смотреть ретрансляцию можно на канале YouTube Крым.Реалии.