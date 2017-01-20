В центральной гимназии Керчи рухнула крыша, детей переводят в другую школу

В Керчи из-за протекающей кровли гимназия №2, расположенная в историческом здании в центре города, оказалась непригодной для обучения там учеников начальной школы. Об этом сообщил в Фейсбуке 20 января глава подконтрольной кремлю администрации Керчи Владимир Подлипенцев.

По его словам, с 23 января восемь классов из гимназии № 2 переведут в школу № 25. Речь идет о 240 школьниках, для них, по словам Подлипенцева, предусмотрены классы и питание.

«Состояние здания, которому насчитывается более 150 лет, после дождей и снегопада ухудшилось, сильно начала протекать кровля... Остальные гимназисты будут заниматься в классах на первом этаже и завершат учебный год в родном учреждении. А уже с 1 сентября все учащиеся будут перераспределены в другие школы. Зданию гимназии необходим капитальный ремонт. Объект внесен в федеральную целевую программу», – говорится в сообщении.

Как сообщает сайт «Керчь – Мой город», в гимназии обвалился потолок, крыша протекла до второго этажа. Ранее местные СМИ сообщали, что в 2016 году были выделены средства в размере 2,5 миллионов рублей на проведение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта гимназии.

Летом 2016 года заместитель главы подконтрольной Кремлю администрации Керчи Андрей Самбай утверждал, что в конце июля 2016 года будет проведен основной тендер и к 1 сентября в гимназии №2 начнутся ремонтные работы, на время которых детей распределят в другие учебные заведения. Чиновник уверял, что «строители будут работать в несколько смен, чтобы сдать объект до конца 2016 года».