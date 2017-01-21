Крымских выпускников призвали не платить мошенникам за поступление в вузы

Подконтрольное Кремлю министерство образования, науки и молодежи Крыма 20 января сообщает о случаях дезинформирования крымчан по вопросам, связанным с государственной итоговой аттестацией и поступлением в вузы.

Как информирует сайт ведомства, лица, представляющиеся сотрудниками Крымского аналитического центра мониторинга абитуриентов, студентов и выпускников вузов России, выступали в школах перед выпускниками и предлагали содействие в поступлении.

В частности, как сообщается, они гарантировали поступление в вузы на бюджет вне зависимости от результатов ЕГЭ и вступительных экзаменов. В дальнейшем, выпускники, обратившиеся в данный центр, были проинформированы о том, что эта услуга платная, отметили в крымском министерстве.

Крымчан призвали информировать о подобных случаях и добавили, что процесс сдачи государственной итоговой аттестации и последующего поступления в образовательные организации среднего профессионального или высшего образования является бесплатным.

На сайте ведомства также напомнили, что право на организацию и проведение родительских и ученических собраний по вопросам государственной итоговой аттестации и поступления в вузы имеют только официальные представители министерства или представители аккредитованных образовательных организаций высшего образования.