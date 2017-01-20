Трамп дает присягу президента США, Крым.Реалии ведут ретрансляцию события

Избранный президент США Дональд Трамп начинает церемонию официального принесения клятвы президента США во время инаугурации президента 20 января в Вашингтоне.

Трансляцию с синхронным переводом на русском языке осуществляет «Голос Америки», смотреть ретрансляцию можно на странице Крым.Реалии в социальной сети Фейсбук.

В пятницу, 20 января, вступает в должность избранный президент США Дональд Трамп. Принятие присяги и торжественная речь начнется в 12:00 (20:00 по крымскому времени, 19:00 по киевскому времени). 19 января он прибыл в Вашингтон.

Сотни тысяч людей собираются в Вашингтоне, чтобы праздновать или протестовать по случаю инаугурации Дональда Трампа, который 20 января будет приведен к присяге как сорок пятый президент США.