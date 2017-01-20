Италия: 10 человек нашли живыми в засыпанном лавиной отеле

Спасатели обнаружили восемь выживших под обломками итальянского отеля Rigopiano в городке Фариндола в центральной Италии, который накрыло лавиной два дня назад.

Выявление под обломками отеля 20 января живых людей усилило надежды, что спасенных будет больше.

В пятницу под обломками спасатели также нашли тела четырех погибших.

Вместе с двумя людьми, которым удалось самим выбраться из-под завалов, количество выживших составляет 10 человек.

Сейчас пропавшими без вести числятся еще 22 человека.

Лавина в горах Гран-Сассо в центральной Италии сошла вечером 18 января после того, как в регионе произошло землетрясение.

Из-за сложных погодных условий спасатели несколько часов не могли добраться до отеля.

В последние месяцы в центральной Италии произошло несколько землетрясений, в том числе в результате толчков в августе погибли около 300 человек.