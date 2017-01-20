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Новости

Италия: 10 человек нашли живыми в засыпанном лавиной отеле

Спасатели разбирают завалы отеля, на который сошла лавина, Фариндола, Италия, 20 января 2017 год

Спасатели разбирают завалы отеля, на который сошла лавина, Фариндола, Италия, 20 января 2017 год

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Спасатели обнаружили восемь выживших под обломками итальянского отеля Rigopiano в городке Фариндола в центральной Италии, который накрыло лавиной два дня назад.

Выявление под обломками отеля 20 января живых людей усилило надежды, что спасенных будет больше.

В пятницу под обломками спасатели также нашли тела четырех погибших.

Вместе с двумя людьми, которым удалось самим выбраться из-под завалов, количество выживших составляет 10 человек.

Сейчас пропавшими без вести числятся еще 22 человека.

Лавина в горах Гран-Сассо в центральной Италии сошла вечером 18 января после того, как в регионе произошло землетрясение.

Из-за сложных погодных условий спасатели несколько часов не могли добраться до отеля.

В последние месяцы в центральной Италии произошло несколько землетрясений, в том числе в результате толчков в августе погибли около 300 человек.

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