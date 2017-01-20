Аксенов уволил пятерых чиновников Госкомлеса Крыма

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов уволил пятерых сотрудников ликвидированного ранее государственного комитета по лесному и охотничьему хозяйству полуострова. Соответствующие указы, датированные 1 января, опубликованы на сайте подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

Четверо уволенных чиновников ранее занимали должность заместителя председателя Госкомлеса Крыма, это Иван Магда, Сергей Савич, Эскендер Мустафаев, Павел Ивлев, также уволен Владимир Капитонов, занимавший пост первого заместителя главы Госкомлеса.

В указах сообщается, что Иван Магда, Сергей Савич, Эскендер Мустафаев, Владимир Капитонов переведены в министерство экологии и природных ресурсов Крыма. А Павлу Ивлеву положена компенсация в размере четырехмесячного денежного содержания.

В ноябре 2016 года Сергей Аксенов поручил ликвидировать государственный комитет по лесному и охотничьему хозяйству. В том же месяце подконтрольный Кремлю министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев утверждал, что сотрудники после ликвидации комитета не будут уволены.