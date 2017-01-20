Телепроект «Крым.Реалии»: Море забирает пляжи, а чиновники – деньги

Каждую зиму неспокойное Черное море наступает на Крым. По оценкам экспертов оно отвоевывает от 1 до 7 метров крымских пляжей. Однако эта опасность почему-то не интересует крымских чиновников. А вот на реконструкцию центра Симферополя, который недавно уже был отремонтирован, деньги находятся.

Что будет с крымским побережьем, почему крымские чиновники любят ремонтировать то, что уже было отремонтировано и сколько десятилетий крымчанам необходимо собирать деньги на самое дешевое жилье – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Гость программы – крымский журналист-расследователь Сергей Мокрушин

Программа выходит в эфир в субботу в 18.30 (повтор в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радiо Свобода и Крым.Реалии в 18.30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать, что происходит в аннексированном Крыму.