Меджлис крымскотатарского народа поздравил экс-президента Татарстана с юбилеем - Чубаров

Меджлис крымскотатарского народа поздравил экс-президента Татарстана Минтимера Шаймиева с 80-летием, сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров 20 января в Фейсбуке.

Чубаров отметил, что неоднократно встречался с Шаймиевым на различных «круглых столах» в Симферополе и Гааге, «обсуждал с ним и его близкими помощниками, ныне также известными учеными и политиками Татарстана, основы взаимоотношений между Москвой и Казанью (Россия), Киевом и Симферополем (Украина)».

«В февральские – мартовские дни 2014 года Минтимер Шаймиев в рамках своих возможностей и полномочий выступил с рядом инициатив по обеспечению безопасности мирного населения полуострова в условиях вторжения российских войск на территорию Крыма и разгула парамилитарных пророссийских формирований», – отметил глава Меджлиса.

«Сегодня по телефону от имени Меджлиса крымскотатарского народа, а также Мустафа агъа Джемилева поздравил Минтимера Шариповича Шаймиева с 80-летием и пожелал ему здоровья и дальнейших успехов во благо Татарстана и татарского народа. Минтимер абый в свою очередь попросил передать крымскотатарскому народу его самые лучшие и искренние пожелания», – добавил Рефат Чубаров.

Минтимер Шаймиев – государственный и политический деятель, первый президент российского Татарстана (с 12 июня 1991 года по 25 марта 2010 года). Государственный советник Татарстана с 26 апреля 2010 года.