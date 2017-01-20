Трамп обещает руководствоваться принципом «сначала Америка»

Президент США Дональд Трамп заявляет, что будет руководствоваться принципом «сначала Америка», находясь в должности.

«Я сегодня издаю указ, который услышат в любом месте: с сегодняшнего дня новое видение руководить нашей страной. Это будет принцип: «Сначала Америка! Сначала Америка», – сказал Трамп в своей инаугурационной речи.

Он отметил, что все решения будут строиться на интересах американского народа. Трамп пообещал «вернуть» власть народу, увеличить количество рабочих мест.

«Сегодняшняя церемония очень особенная. Речь идет не только о переходе власти от одного президента к другому, от одной партии к другой, но про передачу власти от Вашингтона к каждому из американцев... Это изменение начинается сейчас и здесь», – сказал Трамп.

Президент США завершил свою речь словами из своей предвыборнойкампании: «Мы снова сделаем Америку великой».

20 января в Вашингтоне Дональд Трамп принял присягу 45-го президента США.

В Вашингтон прибыли около 900 000 человек, часть из них протестует против избрания Трампа.

В городе усилены меры безопасности.