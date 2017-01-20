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Трамп обещает искоренить «исламистский терроризм»

Дональд Трамп выступает с инаугурационной речью, Вашингтон, 20 января 2017 год

Дональд Трамп выступает с инаугурационной речью, Вашингтон, 20 января 2017 год

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Президент США Дональд Трамп обещает на посту «искоренить радикальный исламистский терроризм». Об этом он заявил 20 января во своей первой речи после принятия президентской присяги в Вашингтоне.

«Мы усилим старых союзников и сформируем новых, а также объединим цивилизованный мир против радикального исламистского терроризма, который мы полностью искореним. Опорой нашей политики станет преданность США, а через нашу преданность нашей стране, мы сформируем преданность каждому», – заявил Трамп.

В пятницу Дональд Трамп дал присягу президента США. Присягу принял председатель Верховного суда США Джон Робертс-младший.

Перед этим присягу вице-президента США принес Майк Пенс.

В Вашингтон прибыли около 900 000 человек, часть из них протестует против избрания Трампа.

В городе усилены меры безопасности.

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