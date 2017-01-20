В Тегеране теряют надежду найти живых под руинами многоэтажки

Власти Ирана заявляют об уменьшении надежды на поиск выживших при падении многоэтажки в центре Тегерана. Считается, что погибли, по меньшей мере, 20 пожарных.

20 января глава иранской спасательной службы Эсмаил Наджар заявил, что маловероятно, что под руинами еще могут оставаться живые.

Различные службы Ирана сообщают разные цифры погибших пожарных – от 20 до 30.

Количество пропавших без вести также остается неясным.

Высотное здание в центре Тегерана загорелось утром 19 января и вскоре упало. По сообщениям, из 17-этажного здания эвакуировали людей, полиция заблокировала улицы вокруг после того, как утром 19 января в доме вспыхнул пожар. После нескольких часов работы пожарных дом рухнул.

Здание, построенное в начале 1960-х, было одной из первых высоток Тегерана. Здесь были расположены торговый центр и мастерские одежды.