В Киеве представили коллекцию прикладного искусства крымских татар

В Киеве в пятницу, 20 декабря, в рамках проекта «Узоры мира» в национальном центре народной культуры «Музей Ивана Гончара», представили коллекцию прикладного искусства крымских татар.

«Мы развиваем наследие, которое нам передали нам наши предки. Эти предметы, я считаю, такие маркеры, которые являются самоидентификатором народа, одним из элементов, из чего состоит народ», – рассказал о выставке керамист, руководитель творческой мастерской El-Cheber Рустем Скибин.

По словам члена Меджлиса крымскотатарского народа Эскендера Бариева, подобные выставки важны для сохранения национальной идентичности крымских татар.

«Подготовка мастеров, подготовка специалистов в этой области, демонстрация и ознакомление представителей других культур с культурой крымских татар это и есть культурная дипломатия», – считает Бариев.

В Киеве 18 января представили проект «Узоры мира», который призван объединить, социализировать и сохранить этничность крымских татар. В рамках проекта создали коллекцию прикладного искусства крымских татар.