Крыму нужна автономия для сохранения прав коренных народов – Бариев

Создание крымскотатарской автономии в Крыму после его деоккупации должно способствовать сохранению и защите прав коренных народов . Такое мнение в вечернем эфире Радио Крым.Реалии высказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

«Должна быть автономия, связанная с целью сохранения прав коренных народов. В первую очередь, крымских татар, караимов и крымчаков. И поэтому мы должны сегодня, возвращаясь к нашей новейшей истории, понимать, что мы должны сегодня предпринять, чтобы увидеть, что будет дальше, и какой план действий у нас должен быть. И, соответственно, какую республику мы будем видеть в составе унитарного государства», – сказал Бариев.

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Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Рефат Чубаров призвал украинского президента Петра Порошенко и правительство Украины созвать конституционную комиссию для подготовки изменений в Конституцию относительно создания Крымскотатарской автономной республики.

Он напомнил, что 26 лет назад, 20 января, состоялся общекрымский референдум по восстановлению автономии Крыма, ликвидированной в 1945 году в связи с депортацией крымскотатарского народа.

Конституционная комиссия является специальным вспомогательным органом при президенте Украины, созданным с целью выработки согласованных предложений по изменениям в Конституцию. Сейчас в Конституции Украины указывается, что АР Крым является неотъемлемой составной частью Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. Страны Запада также не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».