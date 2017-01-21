В Ивано-Франковске использованные новогодние елки можно принести на специальные площадки для сбора негабаритного мусора. Городская власть обнародовала адреса более полусотни таких площадок в разных районах города.

По словам директора департамента жилой, коммунальной политики и благоустройства Михаила Смушак, эти елки планируют использовать как биотопливо.

«Это древесина, это энергия, и во время, когда дорогой газ, это бесплатное биотопливо», – отметил он.

Власти планируют свозить елки не на полигон для мусора, а на котельную, чтобы использовать древесину для отопления помещений.

Такая практика в Ивано-Франковске внедряется во второй раз. В прошлом году использованными елками топили тепличное хозяйство и помещения автотранспортного предприятия-перевозчика бытовых отходов.