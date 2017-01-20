В США сообщают о гибели 100 исламистов во время авиаударов в Сирии

Власти США сообщают о гибели в Сирии более 100 боевиков группировки «Аль-Каида» во время авиаударов американской авиации по военному лагерю исламистов. Это была последняя контртеррористическая операция американской авиации при президентстве Барака Обамы.

Авиаудары, по информации американской стороны, были осуществлены поздно вечером 19 января на западе от Алеппо, у турецкой границы.

Американские военные чиновники сообщают, что убитые боевики были «ключевыми» членами группировки «Аль-Каида». Большинство из них, как полагают, прибыли в Сирию в 2016 году, чтобы создать здесь опорный пункт. Считают, что они не входили в группировку «Джабгат Фатех аш-Шам», ранее известную как «Джабгат ан-Нусра», которая связана с «Аль-Каидой», до 2016 года.

19 января военные США сообщили о гибели одного из лидеров «Аль-Каиды» во время авиаударов в сирийской провинции Идлиб. По их информации, его звали Мохаммад Хабиб ат-Тунисе, он занимался планированием «иностранных операций» «Аль-Каиды».