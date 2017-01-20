МИД Украины призывает прекратить преследование крымского журналиста Семены

Министерство иностранных дел Украины призывает международных партнеров повлиять на Россию для прекращения преследования крымского журналиста, автора проекта Крым.Реалии Николая Семены.

«Журналист Николай Семена преследуется по политическим мотивам. За отстаивание свободы слова. За защиту Родины! Осуждаем незаконные действия оккупанта. Призываем международных партнеров повлиять на Россию с требованием прекратить преследование Семены и других украинских граждан», – написала 20 мая в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

Ранее в пятницу в аннексированном Россией Крыма журналисту Николаю Семене вручили обвинительное заключение по делу о сепаратизме. По версии следствия, крымский журналист «подготовил статью под названием «Блокада – необходимый первый шаг к освобождению Крыма», в которой были обнаружены призывы к нарушению территориальной целостности России».

Адвокат Семены Эмиль Курбединов отметил, что обвинительное заключение было вручено с нарушением уголовно-процессуального кодекса: документ должен был вручить представитель прокуратуры, тогда как Семене его передал следователь ФСБ в здании управления.

Весной в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении автора Радіо Свобода Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Российское следствие запретило ему покидать полуостров.

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.