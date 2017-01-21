Участники «Марша женщин» выразят несогласие с Трампом

В США на 21 января анонсируют проведение «Марша женщин». Об этом 21 января сообщает Радіо Свобода.

Во время президентской кампании Дональда Трампа часто критиковали за его поведение в отношении женщин. Поэтому в первый после инаугурации Трампа день, многие женщины в Вашингтоне и по всей стране будут выражать свое несогласие с ним.

Тысячи участников со всей страны должны приехать 21 января в Вашингтон на главный «Марш женщин». Подобные акции пройдут также в других городах США и в других странах мира.

Организаторы акции заявляют, что они хотят, чтобы их голос был услышан в первый рабочий день администрации Дональда Трампа.

«Марш женщин» в Вашингтоне направит сигнал нашей власти в первый рабочий день в офисе, а также миру, о правах женщин и прав человека », – говорится в сообщении на сайте womensmarch.com.

Организаторы ожидают, что в «Марше женщин» в Вашингтоне участие примут около 200 000 человек. Участников призывают к мирным протестам.

Главная акция была организована группой, называющей себя Disrupt J20 («Сорви 20 января»). Ее основатель Алли Маккрейкен заявил, что сторонники группы выражают недовольство противоречивыми высказываниями Трампа в адрес женщин, нелегальных мигрантов и мусульман.

20 января Дональд Трамп принял присягу президента США. Дональд Трамп – первый в истории США предприниматель и миллиардер, который стал президентом.