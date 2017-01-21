В США сообщают о задержании более 200 человек во время акций протеста

В Вашингтоне полиция задержала 217 участников акций протеста против нового президента США Дональда Трампа. Об этом 21 января сообщает Радіо Свобода.

По сообщению руководителя городской полиции Питера Ньюшема, во время столкновений были ранены шестеро полицейских, которых доставили в больницу.

Полицейские утверждают, что демонстранты, одетые в черное, некоторые в масках, прошли маршем через город, разбивая витрины магазинов, окна машин, перебрасывая мусорные баки и автоматы по продаже газет.

20 января Дональд Трамп принял присягу президента США. Сотни тысяч людей собрались в Вашингтоне на церемонию инаугурации 45-го президента Дональда Трампа. Часть из них празднует это событие, часть – протестует.