Экс-главу Феодосии будут судить в Керчи – СМИ

Судебные заседания по делу бывшего главы Феодосии Дмитрия Щепеткова планируют проводить в Керчи. Об этом 21 января сообщает издание Kafanews.

В документе подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма утверждается, что судебные заседания решили перенести в другой город в связи с тем, что в Феодосии дело обрело громкий общественный резонанс, а часть свидетелей – это депутаты Феодосийского горсовета.

По мнению адвокатов Дмитрия Щепеткова, суд может продолжаться от нескольких месяцев до года. Первое судебное заседание будет закрытым, а второе – открытым. Даты заседаний пока неизвестны.

В конце декабря 2016 года сообщалось, что дело Дмитрия Щепеткова направили в Феодосийский городской суд.

В декабре 2015 года глава администрации Феодосии Дмитрий Щепетков и его заместитель Макар Макаров были задержаны сотрудниками ФСБ за вымогательство.

Позднее в отношении Щепеткова завели второе уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий. В апреле 2016 года депутаты Феодосийского городского совета досрочно расторгли контракт с арестованным Щепетковым.

В июне на внеочередной сессии Феодосийского городского совета главой подконтрольной Кремлю администрации Феодосии назначили бывшего руководителя крымского управления Федеральной службы судебных приставов Станислава Крысина.