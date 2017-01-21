В Крыму анонсируют чемпионат по чайной миксологии

В Симферополе на 11 февраля анонсируют первый Крымский отборочный тур на «Tea Masters Cup 2017» в категории «Мастерство чайной миксологии». Об этом сообщают организаторы мероприятия – компания «Аскания Юг».

«11 февраля в ТЦ «Южная Галерея» состоится Крымский отборочный тур на Tea Masters Cup 2017 в категории Мастерство чайной миксологии. Финал состоится 4 марта в Москве», – отмечают организаторы мероприятия.

Они также добавили, что отборочные чемпионаты по категории «Мастерство чайной миксологии» пройдут в нескольких российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре, Новосибирске, Перми, Рязани и Красноярске.

Организаторы отмечают, что победитель финала в Москве поедет на мировой чемпионат.