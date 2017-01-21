В результате взрыва в Пакистане погибли не меньше 18 человек

В Пакистане в результате взрыва бомбы в северо-западной части страны погибли не менее 18 человек и десятки получили ранения. Об этом 21 января сообщает Радіо Свобода.

Взрыв произошел в городе Парачинар, столице региона Куррам, на рынке, который был переполнен торговцами фруктов и овощей, сказали чиновники.

Взрыв осуществили с помощью самодельного взрывного устройства, скрытом в овощном ящике, сообщил агентству AFP местный чиновник Икрамуллах Хан.

Пакистанские военные заявили, что солдаты прибыли на место инцидента и оцепили территорию рынка, в то время как армейские вертолеты эвакуировали раненых.

Число погибших, как ожидается, возрастет. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

В Куррами, так называемом регионе племен, часто встречаются столкновения суннитов и шиитов.